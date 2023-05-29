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Dünya Taliban Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
Dünya

Taliban Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Yeniakit Publisher
2023-05-29 02:10:00 -
Taliban Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Afganistan'daki Taliban hükümeti, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından Başbakan Molla Muhammed Hasan Ahund’un kutlama mesajını paylaştı.

Mesajında, Türkiye’yi "dost ve kardeş ülke" olarak tanımlayan Ahund, seçimdeki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kutladı.

Türk ve Afgan dostluğunun sürmesini arzuladığını ifade eden Ahund, Türkiye’nin dünyada ve bölgede özel bir yeri bulunduğunu hatırlattı.

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