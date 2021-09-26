Taliban BM’ye büyükelçi atamıştı! Rusya’dan çok konuşulacak açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, New York’ta düzenlenen ve dünya liderlerinin katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu yıllık toplantılarının oturum aralarında konuştu. Lavrov’un açıklamaları, Taliban’ın BM’ye büyükelçi adayını açıklamasının ardından geldi. Taliban’ın bu adımı Afganistan’ın BM’deki koltuğuna yönelik bir tartışmaya neden oldu.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Lavrov basın açıklamalarında “Şu anda Taliban’ın uluslararası olarak tanınması konusu masaya yatırılmış değil” ifadelerini kullandı.

Taliban’ın Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki pazartesi günü yaptığı açıklamada Taliban’ın Doha Sözcüsü Suheyl Şahin’i Afganistan’ın BM büyükelçisi olarak atandığını belirtti.

Taliban geçen ay Afganistan yönetimini ele geçirdi.

Taliban tarafından devrilen Afgan hükümetini temsil eden Birleşmiş Milletler'in şu anki büyükelçisi Ghulam Ishaqzai, Birleşmiş Milletler nezdinde akreditasyonunun yenilenmesini talep etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Taliban'ın uluslararası olarak tanınma isteğinin, kapsayıcı bir hükümet oluşturulması ve Afganistan’da kadın haklarına saygı gösterilmesinin sağlanması için diğer ülkelerin kullanması gereken tek koz olduğunu belirtmişti.