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Aktüel Taliban Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırdı: 6 yaralı
Aktüel

Taliban Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırdı: 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 19:02:20 -
Taliban Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırdı: 6 yaralı

KABİL (AA) - Afganistan'ın Zabul vilayetinde Taliban militanlarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 polis yaralandı.

Zabul Valiliği Sözcüsü Gül İslam Siyal, basına yaptığı açıklamada, saldırganın, bomba yüklü araçla Zabul'un Şahcoy ilçesindeki polis karakolunu hedef aldığını söyledi.

Saldırıda 6 polisin yaralandığını ifade eden Siyal, saldırının Taliban militanları tarafından yapıldığını belirtti.

Siyal, saldırının ardından başlatılan operasyonda 15 militanın öldürüldüğünü kaydetti.

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