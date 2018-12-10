Talep yükseldi, HAVAİST seferleri artırıldı! Havalimanına taşınma bu hafta sonu başlıyor

Ekonomi Servisi

Birinci fazı açılan İstanbul Havalimanı’na ilgi her geçen gün artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışının ardından 31 Ekim’de uçuşların başladığı İstanbul Havalimanı’na gerçekleşecek büyük taşınma ile ilgili geri sayım sürüyor. 15 Aralık tarihi itibariyle Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na kademeli bir şekilde taşınma başlayacak.

15 gün sürecek

TIR’lar Atatürk Havalimanı ana giriş kapısı yerine, havalimanı içerisinde belirlenen alandan giriş ve çıkış yapacak. Büyük taşınmanın gerçekleşeceği 30 Aralık tarihi öncesi havayolu şirketleri bazı araç ve gereçlerini 15 Aralık itibariyle İstanbul Havalimanı’na göndermeye başlayacak. 15 gün olarak planlanan süreçte büyük taşınma ise 30-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

30-31 Aralık’ta uçuş yok

30-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan büyük taşınmada hem Atatürk Havalimanı’nda hem de İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar iptal edilecek. Uçmak zorunda olan yolcular ise Sabiha Gökçen Havalimanını kullanacaklar. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ise tüm ticari uçuşlar İstanbul Havalimanı’ndan yapılacak; Atatürk Havalimanı’nı ise sadece özel jetler kullanabilecek. Büyük taşınma ile ilgili TIR’ların geçiş güzergahı olarak iki yol belirlendi. Büyük araçları taşıyan TIR’lar Hasdal, diğer malzemeleri taşıyan TIR’lar ise Basın Ekspres yolu üzerinden İstanbul Havalimanı’na ulaşacak. TIR’lar konvoy halinde Atatürk Havalimanı’ndan ayrılarak İstanbul Havalimanı’na gelecek.

Dünyaya örnek oldu

‘İlk’leriyle tarihe geçen İstanbul Havalimanı, teknolojik altyapısıyla ön plana çıkıyor. Haberleşme altyapısıyla çağın ötesine geçen havalimanı, dünyaya örnek olacak. Yeni havalimanı, Türkiye’nin ihracatının da artmasına katkı sunacak.

Çevresini de kalkındıracak

İstanbul Havalimanı’nın hizmete girmesi ile başta ulaşım, konaklama ve hizmet sektörü olmak üzere pek çok alanda da yeni yatırım ve istihdam alanları oluşacak. Havalimanında yaklaşık 250 bin kişinin istihdam edilmesi beklenirken, aileleriyle birlikte bu rakamın bir milyona ulaşması tahmin ediliyor.

HAVAİST kalkış noktaları

Taksim - Beşiktaş - Yeni Havalimanı Hattı (İST-19), Yenikapı-Bakırköy -Yeni Havalimanı ( İST-1), Kozyatağı Metro - Yeni Havalimanı Hattı (İST-7), TÜYAP - Bahçeşehir Yeni Havalimanı (İST-2), 15 Temmuz Demokrasi (Esenler) Otogarı - Alibeyköy Cep Otogarı - İstanbul Havalimanı hatlarında gidiş dönüş sefer saatleri yeniden düzenlendi.