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Talep şaşırttı! Fenerbahçe büyük gelir sağladı

Fenerbahçe; Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu'ndan bir senede ise ciddi oranda gelir sağladı. Yaklaşık 45 bin kişinin ziyaret ettiği stadyum ve müze turundan Sarı-lacivertlilerin kasasına 1 milyon TL'nin üzerinde para girdi.

06 Mart 2019 Çarşamba 18:11
Talep şaşırttı! Fenerbahçe büyük gelir sağladı

Müze haricinde basın tribünü, yönetim locası, canlı maç anlatım odası, basın toplantı odası, Fenerbahçe ve misafir takım soyunma odaları, yedek kulübesi gibi birçok yerin gezilebildiği tur, maç günleri hariç haftanın her günü hizmet veriyor.

6 Mart 2018 Salı günü kapılarını ziyaretçilerine açan turda tam bilet 35 TL, indirimli bilet 25 TL'den satışa sunulurken, 0-6 yaş arası çocuklar, sarı basın kartı sahipleri, engelli (+1 refakatçi) gazi ve şehit yakınları hizmetten ücretsiz yararlanabiliyor. Aylık ortalama olarak 3 bin 700, yıllık ise yaklaşık olarak 45 bin kişi tura katılıp stadı gezdi. Stat turunda sadece Fenerbahçeli taraftarlar da yer almadı. Yabacı ziyaretçilerin de geldiği tur kapsamında bu zamana kadar 4 bin 500 kişi stadyum ve müze turuna katıldı.

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu'ndan bir senede ise ciddi oranda gelir sağladı. Yaklaşık 45 bin kişinin ziyaret ettiği stadyum ve müze turundan Sarı-lacivertlilerin kasasına 1 milyon TL'nin üzerinde para girdi.

Dev kampanya başlıyor

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, başlatacağı dev bağış kampanyası ile nakit sıkıntısını geride bırakmak için önemli bir adım atıyor. Sarı-lacivertli kulübe gönül veren herkes, dev projeye banka hesap ve SMS yolu ile katkı sağlayabilecek. Yapılacak lansman ile duyurulacak proje kapsamında bütün çalışmaları profesyonel bir ekip inceleyerek kulübün yeniden kenetlenmesi için her şey yapılacak.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 18:11
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