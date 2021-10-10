Talas’ta öğrencilere ‘yurda hoşgeldiniz’ karşılaması büyük takdir topladı

Yeni Akit Ankara



Oluşturulan stantlarda kayıt için gelenlere çeşitli ikramlarda bulunulurken müzik dinletileri ve mini konserlerle de keyifli vakit geçirme imkânı sağlandı. Programa katılan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın öğrencilere ve ailelerine “Öğrenci şehri Talas’a hoş geldiniz” dedi. Yalçın, “Gençlerimiz, okullarını bitirip mezun olurken çok donanımlı ve çok konforlu bir şekilde okuduklarını anlatacak. Ayrıca belediye olarak gençlerimize çok farklı faaliyetler yapıyoruz. Bu etkinliklere katılan gençler, buradan mezun olurken en azından bir yabancı dil öğrenmiş, bir spor branşında yetkinlik kazanmış ya da bir enstrümanı çalabilir şekilde ayrılacak” dedi.

Kendileri için hazırlanın bu programla ilgili düşüncelerini anlatan öğrenciler ve aileleri, daha önce böyle bir organizasyonu ne duyduklarını ne de karşılaştıklarını ifade ederek Belediye Başkanı Yalçın’a teşekkür etti. Yurt sorununun gündemde olduğu bu günlerde hem öğrenciler hem de aileleri kendilerini ayrıcalıklı hissettiklerini söyledi.