Talas’ta kışlık ürünlerin yapımına başlandı

Talas Belediyesi tarafından yeni konseptle hazırlanan Geleneksel Kışlık Ürün Günleri kapsamında vatandaşlar kışlık gıdalarını kendi elleriyle yapıyor.

Talas Belediyesi tarafından yeni konseptle hazırlanan Geleneksel Kışlık Ürün Günleri düzenlenen tören ile açıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, kışlık ürünlerini hazırlayan vatandaşları ziyaret etti.

Ardından açıklamalarda bulunan Yalçın, “Bugün çok mutlu ve güzel bir günde olduğumuzu düşünüyorum. Talas’ımıza ve Kayseri’mize özgü geleneksel kış hazırlıklarının başlamasıyla ilgili buradayız. Burada hazırlanan malzemelerin hazırlama şekillerini biraz önce izledik. Sadece bu gördüklerimiz değil, ileri ki günlerde daha başkalarını da katacağız. Buradaki temel hedefimiz yapay ürünlerin çocuklarımızın midesine girmemesidir. Sağlam, güvenilir ve aynı zamanda da yerli olan ürünlerle yapılmış malzemelerle kışı geçirtmektir. Bunun birkaç türlü faydası var. En önemli faydası bugün Amerika’nın uğraştığı bir musibet olan ve en çok bütçe ayırdığı obeziteyle mücadelenin burada önüne geçmektir. Bu çok önemli bir şeydir. Yapay ve koruyucu malzemeler ile yapılmış olan gıdaların bizim için ne kadar zararlı olduğunu herkes biliyor. Bizde burada kendi ürettiğimiz malzemeler ile kış hazırlıklarımızı yapıp kışında bunları tüketirsek bunun çok daha sağlıklı nesillere vesile olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.