Talas’ta 103 yeni iş yerine ruhsat

Yeni tip korona virüsün hayatı olumsuz etkilediği şu günlerde Talas’ta salgına rağmen yeni iş yerleri açılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Talas Belediyesi tarafından 103 yeni iş yerine ruhsat verildi. Belediye tarafından ruhsat verilerek iş dünyasına kazandırılan iş yerleri arasında aksesuar ve süs eşyası satışından terzi dükkanlarına, yeme-içme sektöründen, giyim ve tekno marketlere kadar çok çeşitli meslek grupları bulunuyor.