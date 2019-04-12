Talasgücü son iç saha maçına hazırlanıyor

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup’ta Kayseri’yi temsil eden tek takım olan Talasgücü Belediyespor, 2018-2019 Futbol sezonunda Pazar günü son kez seyircisi önüne çıkacak. Kendi sahasında ligin önemli takımı Adana Kiremithanespor’u konuk edecek Sarı-Lacivertli takımda tek hedef sahasındaki son maçı galibiyet ile tamamlamak.

Kayseri Erciyesspor’un lige katılmaması nedeni ile bu sezon Kayseri’yi Bölgesel Amatör Lig’de temsil eden tek takım olan Talasgücü Belediyespor, 2018-2019 sezonunda son iç saha maçına çıkmaya hazırlanıyor. BAL 5. Grup’ta geride kalan 24 hafta sonunda topladığı 33 puan ile 7. sırada bulunan Kayseri ekibi sezonun son iç saha maçında 14 Nisan Pazar günü Adana Kiremithanespor’u konuk edecek. Adana temsilcisi ise bu maç öncesinde 45 puan ile 5. basamakta bulunuyor. Talasgücü Belediyespor zorlu doksan dakika için son antrenmanını bugün saat 15.00’da kulüp tesislerinde yaptıktan sonra maç saatini beklemeye başlayacak. Talasgücü Antrenörü Halil Aslan, genç oyuncular ile tecrübeli oyuncuları harmanlayarak oluşturdukları kadro ile son içi saha maçını kazanarak seyircilerine 3 puan ile veda etmek istediklerini söyledi.

14 Nisan Pazar günü Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha’da oynanacak olan karşılaşma saat 15.00’da başlayacak. İki takım arasında ilk yarıda Adana’da oynanan maçı Kiremithanespor 1-0 kazanmıştı. Talasgücü Belediyespor ligin son haftasında ise deplasmanda İskenderun Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.