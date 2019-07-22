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Talasgücü Belediyespor iç transferde 10 isim ile anlaştı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor yeni sezon iç transferdeisim ile yeniden anlaştı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:39
Talasgücü Belediyespor iç transferde 10 isim ile anlaştı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor yeni sezon iç transferdeisim ile yeniden anlaştı.


2019-2020 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Talasgücü Belediyespor iç transferde Burak Öztürk, Göksel Arsoy, Mustafa İlkay Kartal, Mehmet Tahir Kalem, Recep Daylak, Yunus Öztürk,Ali Yılmaz, Okan Yenidünya, Furkan Özdemir ve kaleci Mustafa Umut Mete ile yeniden anlaştı. Teknik Direktör Halil Aslan yönetimindeki Talasgücü Belediyespor’da iç transfer anlaşma sağladığı 10 oyuncunun yanı sıra diğer oyuncular ile görüşmeleri sürdürüyorlar.


İşte iç transfer anlaşılan isimler;


Burak Öztürk - Stoper


Göksel Arsoy - Sol bek


Yunus Öztürk -Stoper


Recep Daylak - Stoper -Sol bek


Mehmet Tahir Kalem - Stoper


Ali Yılmaz - Stoper


Mustafa Umut Mete - Kaleci


Mustafa İlkay Kartal - Orta Saha


Okan Yenidünya - Orta Saha


Furkan Özdemir - Kanat

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:39
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