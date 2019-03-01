Talasgücü 2 haftalık galibiyet hasretini bitirmek istiyor

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup’ta iki haftadır galibiyet sevinci yaşayamayan Talasgücü Belediyespor, Pazar günü kendi sahasında oynayacağı Kırıkhanspor maçı öncesinde üç puana şartlandı.

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig’de Kayseri’yi temsil eden tek takım olan Talasgücü Belediyespor, 5. Grupta’ta ligin 20. Hafta maçında kendi evinde Kırıkhanspor’u konuk edecek. Ligde son iki haftada galibiyet yüzü göremeyen Sarı-Lacivertli takım bu önemli doksan dakikadan galip ayrılarak yeniden yükselişe geçmek istiyor. Talasgücü Belediyespor Antrenörü Halil Aslan, ligin son iki haftasında şanssız sonuçlar aldıklarını ifade ederken, ’’Kırıkhanspor önemli bir takım. Bu maçta galibiyet ile sahadan ayrılmak istiyoruz. Çalışmalarımız sorunsuz bir şekilde sürüyor. Eksik oyuncumuz bulunmuyor. Taraftarlarımızın Pazar günübizi yalnız bırakmayacağına inanıyorum’’ dedi. Bu maç öncesinde Talasgücü Belediyespor 26 puan ile 8. sırada yer alırken, Kırıkhanspor ise topladığı 24 puan ile 11. basamakta bulunuyor.

3 Mart Pazar günü Atatürk Spor Komleksi Yan Açık Saha’da 14.00’da oynanacak olan bu mücadeleyi Isparta Bölgesi’nden Umut Kılıç yönetecek. Kılıç’ın yardımcılıklarını Emre Karagel ile Kadir Akıllı üstlenecek. Maçta Mustafa Ünlü ise 4. hakem olarak görev yapacak.