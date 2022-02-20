Talas Belediyesi’nden 3 aylık kışlık yardımı

MUSTAFA ŞAŞMAZTÜRK ANKARA

Belediye Meclisi, emekliler de dahil ihtiyaç sahibi ailelere ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan dönemde aylık 250’şer lira nakit yardım yapılmasını kabul etti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, şu bilgileri verdi: “Belediye olarak ‘Yuvalar daha sıcak, Gönüller bir olsun’ anlayışıyla hareket ediyoruz.

4 bin aile tespit ettik. 6 bin 600 civarında başvuru bekliyoruz. Bu da 5 milyon TL’yi bulacak. Vakıfbank’tan aldığımız kartlara ocak, şubat ve mart ayları boyunca 250’şer lira yükleyeceğiz. Dileyen elektrik, su veya doğalgaz faturasını ödeyebilir dileyen de alışveriş yapabilir. Başvurular; Belediye Kültür Müdürlüğü binasındaki Sosyal Destek Hizmetleri biriminin yanı sıra Dedeoğlu Camii yanındaki Osmanlı Evi’nde kabul edilecek. Bilgi almak isteyen herkes bizi arabilir.”