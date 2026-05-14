Takviye gıdada yeni dönem: 6 ayda yeniden onay şartı

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa teklifi taslağıyla birlikte takviye edici gıda ürünlerine yönelik denetim mekanizması yeniden şekillendiriliyor. Taslağa göre “Takviye Edici Gıda Değerlendirme ve Belirleme Komisyonu” oluşturulacak.

Kurulacak komisyon, piyasadaki ürünlerde bulunan etken maddeleri inceleyerek her ürünün hangi bakanlığın denetim ve onay sürecine tabi olacağına karar verecek.

TABLET VE KAPSÜL FORMUNDAKİ ÜRÜNLER SIKI TAKİPTE

Yeni düzenlemede özellikle tablet, kapsül ve ilaca benzer formdaki ürünler dikkat çekiyor. Bu ürünlerin daha sıkı denetime tabi tutulması planlanıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın yetki alanına giren ürünlerde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu doğrudan idari yaptırım uygulayabilecek. Böylece üretimden satışa kadar tüm süreçlerde daha güçlü bir kontrol mekanizması oluşturulacak.

ÜRETİM VE SATIŞ SÜREÇLERİNDE DENETİMLER ARTACAK

Taslak düzenlemeyle birlikte takviye edici gıda denetimi üretim, ithalat, satış ve tanıtım aşamalarını da kapsayacak şekilde genişletilecek.

Yetkililer, özellikle tüketiciyi yanıltabilecek tanıtımlar ve içeriklere karşı daha sıkı uygulamaların devreye alınacağını belirtiyor.

BAŞVURMAYANIN ONAYI İPTAL EDİLECEK

Düzenlemenin en dikkat çeken maddesi ise hali hazırda piyasada bulunan ürünlerle ilgili oldu.

Taslağa göre yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde tüm mevcut takviye edici gıda ürünleri yeni kurulacak komisyona yeniden başvurmak zorunda olacak. Süresi içinde başvuru yapmayan ürünlerin onayları iptal edilecek.