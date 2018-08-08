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Taksisine binen kadın turistleri gasp etti

İstanbul Kasımpaşa'da polise giden iki Japon turist, taksiciler tarafından gasp edildiğini anlatarak şikayetçi oldu.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 17:26
Taksisine binen kadın turistleri gasp etti

İstanbul'un Kasımpaşa semtinde kaldıkları otellerine gitmek için bindikleri taksinin şoförü iki Japon turisti gasp etti. Japon turistlerin, zorla kredi kartlarının alındığına dair polise başvurması üzerine taksi şoförü ve ona yardım eden arkadaşı tutuklandı.

İstanbul Kasımpaşa'da 2 Japon turist gasp edildikleri iddiasıyla polise başvurdu. Japon turistler, otellerine gitmek için bindikleri taksinin şoförünün zorla kredi kartlarını aldığını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, kadın turistlerin taksi ile geçtikleri Karaköy, Gülhane ve Galata'daki tüm güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Görüntülerden taksinin plakasını tespit eden ekipler ardından da şoföre ulaştı. Aynı gün taksiyi dönüşümlü olarak kullanan Mustafa Hakan N. ve Erkan Ç. ile onlara yardım ettiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Taksici Mustafa Hakan N., Japon turistleri aracına aldığını kabul etti. Mustafa Hakan N., turistleri araca kabul etmesinin ardından Erkan Ç.'yi aradığını ve aracı ona teslim ettiğini söyledi. İddiaya göre, içindeki turistlerle birlikte aracı devralan Erkan Ç., kadınlara bağırıp tehdit ederek kredi kartlarını ve şifrelerini aldı.

Daha sonra Erkan Ç.'ye yardım eden arkadaşı Celal B.'nin kredi kartlarını alarak Galata bölgesinde bulunan bankalardan 7 bin 500 lira para çektiği ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Erkan Ç. ve Celal B. tutuklandı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 17:26
  1. İstanbul
  2. taksici dehşeti
  3. gasp etti
  4. kadın turistleri gasp etti

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