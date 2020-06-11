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Aktüel

Taksinin önüne çıkan ayıyı cep telefonuyla görüntüledi

Yeniakit Publisher
2020-06-11 17:07:01 -
Taksinin önüne çıkan ayıyı cep telefonuyla görüntüledi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir taksi sürücüsü, gece saatlerinde önüne çıkan boz ayıyı cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

İlçeye bağlı Günvakti köyüne giden taksici Ramazan Dikmen, dönüşte yol üzerindeki ayıyı fark etti. Bir süre aracın önünden koşan ayı, daha sonra ormanlık alana yöneldi. Dikmen, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Ramazan Dikmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin orman varlığı açısından zengin olması nedeniyle yaban hayvanlarıyla sık karşılaştıklarını söyledi.

"Sürekli köy yollarında çalıştığımız için yaban hayvanlarıyla da sık karşılaşıyoruz" diyen Dikmen, "Ancak bunların içinde en nadir olanı ayı. Uzun zaman sonra ilk defa köy merkezine yakın bir noktada gördüm." ifadesini kullandı.

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