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Taksinin içinde kıskıvrak yakalandı! Hemen tutukladılar

Sakarya'da yakın akrabasını öldüren ve 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan genç kadın, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Asayiş ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde yakalandı.

15 Kasım 2018 Perşembe 13:55
Taksinin içinde kıskıvrak yakalandı! Hemen tutukladılar

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Asayiş ekipleri şehir merkezi, D-100 karayolu ve ana caddelerde şok uygulaması ve yol kontrol uygulamalarına devam ediyor. Uygulamalar kapsamında ekipler kontrol amacıyla ticari taksiyi durdurdu. Taksi içinde bulunan 29 yaşındaki S.V., isimli kadına polis ekipleri Genel Bilgi Toplama (GBT) yaptı. Yapılan incelemede taksi içindeki kadının ‘Yakın Akrabayı öldürme’ suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözalatına alınan genç kadın Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan kadın alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan S.V., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 13:55
  1. Sakarya
  2. Asayiş uygulaması
  3. firari suçlu yakalandı

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