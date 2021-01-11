Taksim’i Lice diye yutturuyorlar, 1993'ü 2020 diye pazarlıyorlar! Bu eşeklerin oyununa gelmeyin

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Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında terör örgütü PKK sempatizanları tarafından sosyal medyada başlatılan "Lice'de işkence var" şeklindeki karanlık operasyon ele alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 20:54:00 -

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK sempazitanları sosyal medyada yalanlarla dolu kalleş bir porvokasyona kalkıştı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili programında "Lice'de işkence var" etiketiyle başlatılan alçak operasyon masaya yatırıldı.

 

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