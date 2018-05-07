Taksim’e sis çöktü
İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan sis gündüz saatlerinde de etkisini gösterdi. Taksim Meydanı’nda bazı binalar ve yıkımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi de yoğun sis altında kaldı.07 Mayıs 2018 Pazartesi 23:04
İstanbul’da gece saatlerinden beri etkili olan sis, gün içerisinde de bazı bölgelerde etkisini sürdürdü. Taksim Meydanı ve civarını da etkisi altına alan sis, meydandaki bazı binaları ve yıkımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi’ni yuttu. Öte yandan Taksim Camii inşaatında çalışan işçiler de sis nedeniyle çalışmakta güçlük çekti.
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