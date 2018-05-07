Taksim’e sis çöktü

İstanbul’da gece saatlerinden beri etkili olan sis, gün içerisinde de bazı bölgelerde etkisini sürdürdü. Taksim Meydanı ve civarını da etkisi altına alan sis, meydandaki bazı binaları ve yıkımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi’ni yuttu. Öte yandan Taksim Camii inşaatında çalışan işçiler de sis nedeniyle çalışmakta güçlük çekti.