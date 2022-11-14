  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstiklal'deki saldırıdan sonra minberden bu çağrı yapıldı! Vatandaşın isteğine ses oldu

Taksicilerin şiddet eğiliminin nedeni ortaya çıktı! Eyüp Aksu Martı CEO'sunu böyle tehdit etmiş..

Ateist Nişanyan'dan Kadir Mısıroğlu açıklaması: O zekiydi, Kemalistlerin ahlakı yok onu anlayamazlar!

NATO topraklarına düşen füzelerle ilgili ABD'den açıklama

Sözde Ermeni soykırımının yılmaz savunucusu Garo Paylan! Yayın yasağını hedef aldı

Nauseda: NATO bölgesinin her santimi savunulmalı

Rusya'dan Polonya'ya düşen füzelerle ilgili açıklama: Provokasyon

Şırnak Valiliği'nden MHP'li İlhan'a ilişkin açıklama!

LPG'yi bulan mucitten bir icat daha! Benzin buharıyla çalışacak

Alçaklığın ucu bakalım nereye uzanacak! Teröristin yanındaki 2 kişi İsrail elemanı çıktı
Gündem Taksim'deki saldırıyla ilgili üzücü gelişme! "Maalesef" deyip açıkladı
Gündem

Taksim'deki saldırıyla ilgili üzücü gelişme! "Maalesef" deyip açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda yaralananların son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan, iki kişinin durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 11:58:00 -
Taksim'deki saldırıyla ilgili üzücü gelişme! "Maalesef" deyip açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda yaralananların son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan, iki kişinin durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında, "İstiklal Caddesindeki patlamada yaralanan 81 kişiden 55'i tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. 5'i yoğun bakımda olmak üzere, 26 hastamızın tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımdaki 2 hastamızın durumu maalesef ciddiyetini koruyor." ifadelerine yer verdi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

56

allah yaralılarımıza hayırlı şifa versin amin
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23