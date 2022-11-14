Taksim'deki saldırıyla ilgili üzücü gelişme! "Maalesef" deyip açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda yaralananların son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan, iki kişinin durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda yaralananların son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan, iki kişinin durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında, "İstiklal Caddesindeki patlamada yaralanan 81 kişiden 55'i tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. 5'i yoğun bakımda olmak üzere, 26 hastamızın tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımdaki 2 hastamızın durumu maalesef ciddiyetini koruyor." ifadelerine yer verdi.