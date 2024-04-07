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Gündem Taksim'deki 'Gazze oyunu'na Destici'den tepki! 'Kabul edilebilir değil'
Gündem

Taksim'deki 'Gazze oyunu'na Destici'den tepki! 'Kabul edilebilir değil'

Yeniakit Publisher
2024-04-07 22:29:00 - 2024-04-07 23:04:29

BBP Lideri Mustafa Destici, Türkiye'yi Gazze hassasiyeti üzerinden karalamaya çalışanların Taksim'deki Gazze oyununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Taksim'de, içerisinde DHKP-C'li militanların da bulunduğu bir grup tarafından, polislere küfredilerek yapılan protestoya ilişkin 'poz'ların ardından, Hamas için dünyada ilk kez 'mücahid ordusu' ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan X'te 'katil Erdoğan' etiketi ile hedef haline geldi. 

Özellikle başörtülülerin ön planda gösterildiği ve Hamas'a 'terör örgütü' diyen CHP tarafından da kullanılan Taksim'deki 'Gazze oyunu' Türkiye'yi karıştırmak isteyenlere fırsat verirken; BBP Lideri Mustafa Destici'den konuya ilişkin açıklama geldi. Eskişehir'in Günyüzü Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında gazetecilere gündemi değerlendiren  Destici, "Bunu bir iç siyaset malzemesi haline getirenlerin doğru yolda olmadıklarını düşünüyorum" dedi.

Partisinin Filistin meselesine gösterdiği öneme dikkati çeken Desteci, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümeti, Cumhurbaşkanı, bütünüyle Cumhur İttifakı, başından itibaren Filistin meselesinin ve Gazze'nin yanında durmuştur. Türkiye elinden gelen bütün gayreti göstermiştir, hem uluslararası arenada hem diğer alanlarda. Maddi olarak yapabileceği her türlü yardımı yapmıştır. Manevi olarak tüm desteğini vermiştir. Türkiye, İsrail'e karşı da bu konuda Birleşmiş Milletler ve diğer kuruluşlarda en sert açıklamaları bizzat Cumhurbaşkanı nezdinde yapan bir devlettir, bir ülkedir. Dolayısıyla kimse burada haksızlık yapmasın. İsrail'le ticaret kesilsin. Evet kesilsin. Biz de aynı kanaatteyiz. Fakat bu nasıl olmalı? Bütün İslam İşbirliği Teşkilatı toplu bir karar almalı.

Arap Birliği toplu bir karar almalı ve farklı ülkeler, Türkiye'nin de etkileyebileceği ülkeler toplu bir karar almalı ki bu karşı tarafta bir yaptırım haline gelebilsin. Bunu bir iç siyaset malzemesi haline getirenlerin doğru yolda olmadıklarını düşünüyorum. Bir muhafazakara, bir maneviyatçıya yakışmayacak şekilde protestolar, devletin polisine küfretmeler, tükürmeler, hakaret etmeler bunlar kabul edilebilir şeyler değildir.
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Herkesin protesto, bir eylem yapma hakkı vardır. Biz de yaptık. Alperen Ocakları'mız da yaptı. Yine yapacağız ama polisimizle çatışarak, devletimize, Cumhurbaşkanı'na, Türkiye'ye hakaret ederek değil. Hedef, terörist siyonist İsrail'dir. Eğer birisine bağıracaksak, hakaret edeceksek, çağıracaksak o İsrail'dir. O Türkiye Cumhuriyeti Devleti ya da yetkililer değildir. Elbette ki uyarılarımızı yapabiliriz. Uyarı herkesin hakkıdır. Onun ilerisine de taşırsanız ve bölücülerle kol kola girerseniz, aşırı sol gruplarla kol kola girerek bunu yaparsanız burada şahsen iyi niyet aramam."

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