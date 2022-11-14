Taksim'deki bu kare yürek yakmıştı! O bebeğin babası konuştu

Taksim'de dün 16.20 sıralarında hain terör örgütünün kanlı eylemi sonrasında 6 vatandaşımız şehit olurken 81 kişi yaralandı.

Olay sonrasında inceleme yapan ekipler, kanlı eylemi gerçekleştiren teröristi bulunduğu adreste paketledi.

Bunun yanı sıra olay anında ilk düşen görüntüler arasında bulunan bebek arabasının parçalanması yürekleri dağladı.

3 yaşındaki A.S.'ye ait olduğu tespit edilen bebek arabası, anne Bilge Sinan ve baba Taner Sinan da patlama anında oradaydı.

Bebek arabasıyla kaçmaya çalıştı

Patlamanın şiddetiyle bebek arabası fırlarken, baba Taner Sinan, bebeği kucağına alarak eşiyle birlikte olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

Anne, baba ve 3 yaşındaki bebek hafif şekilde yaralanırken, bebek arabası da paramparça oldu.

Baba duyma yetisini kaybetti

Yaralı bebek ve anne Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, baba da bir kulağındaki duyma yetisini kaybetti.



İHA'nın haberine göre, bir anda büyük bir gürültüyle sarsıldıklarını söyleyen baba Taner Sinan, "Bir şey anlayamıyorsun. Birden bire çok büyük bir gürültü oldu. Fena bir basınç oldu. Çocuk arabası elimdeydi. Arabaya sarıldım ama bizi de fırlattı attı. Çocuk arabası orda kaldı, alamadık bir daha. Bir daha patlama olur diye alamadım. Çocuğu kucağıma aldım, koşarak çıktık. Çocuğun yüzünde ve kafasında yaralar var. Hayati bir tehlike yok. Sağ olduğuna seviyorum. Kulağımı kaybettim. Duymayı kaybettim." dedi.