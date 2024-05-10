Taksim’de yaya yolunu işgal eden motosiklet sürücülerine ceza yağdı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri tarafından Taksim Meydanı’nda yaya yolu üzerinde motosiklet ile seyir eden sürücülere yönelik denetim yapıldı. Denetimde 30 motosiklet sürücüsü kişi başı bin 500 lira para cezası uygulandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri tarafından Taksim Meydanı’nda yaya yolu üzerinde yolculuk yapan motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde motorize ekipler meydanda ring atarak yaya yoluna giriş yapan motor sürücülerini tespit etmeye çalıştı. Yaya yoluna giriş yaptığı tespit edilen 30 motosiklet sürücüsü durdurularak gerekli uyarıların yapılması ve ceza işlemleri için sabit bekleyen ekiplerin bulunduğu noktaya getirildi. 30 motosiklet sürücüsüne kişi başı bin 500’er lira para cezası kesildi. Para cezası kesilen sürücüler yapılan işlemler sonrası motorları ile denetim noktasından ayrıldı.