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Gündem Taksim'de provokasyon! Gözaltılar var
Gündem

Taksim'de provokasyon! Gözaltılar var

Yeniakit Publisher
2023-05-31 23:55:00 - 2023-06-01 00:10:09
Taksim'de provokasyon! Gözaltılar var

İstanbul Valiliği, Taksim Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümünde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 59 şahsın gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Gezi eylemlerinin yıl dönümü gerekçesiyle bugün saat 19.00 sıralarında, Beyoğlu ilçemizin İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırı olarak, izinsiz toplu yürüyüş yapmak isteyen ve tüm uyarılara rağmen dağılmayan 59 şahıs gözaltına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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