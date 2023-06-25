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Gündem Taksim'de onursuzlara geçit yok!
Gündem

Taksim'de onursuzlara geçit yok!

Yeniakit Publisher
2023-06-25 17:31:00 -
Taksim'de onursuzlara geçit yok!

Yasağa karşın "Onur Yürüyüşü" yapmak isteyen LGBT'li sapkınlara emniyet geçit vermedi.

İstanbul Valiliği'nin yasak kararına karşın LGBT'li sapkınlar Taksim'de yürümek istedi.

Geçtiğimiz hafta "trans yürüyüşü" için geçit vermeyen emniyet, bu hafta da "onur yürüyüşü"ne engel oldu.

Emniyet'in "dağılın" uyarısına aldırış etmeyen sapkınlara müdahale edildi. Yaşanan arbedede gözaltına alınanlar oldu.

Sapkınlar Taksim'in ara sokaklarında basın açıklaması okudu. Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar:

Seçim sonrası gördük ki, balkon konuşmasında yine ilk bizler hedef gösterildik. Yürütülen bu nefret ve inkar siyasetini kabul etmiyoruz. Bütün yasaklamalara, kriminalize etmelere, baskılara, sindirme politikalarına rağmen bizler herkes için, insanca bir yaşamı savunmaya, demokratik yaşamda ısrarcı olmaya devam edeceğiz. Bu ısrarı kendi geleneğimizden aldığımız kadar her hafta ters kelepçeyle Galatasaray Meydanı’nda gözaltına alınan Cumartesi Anneleri’nden, Ülker sokak direnişinden alıyoruz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul Valisi Davut Gül, "İzinsiz gösteri yapan gruplara asla müsaade edilmeyecek" açıklaması yaparak yasak kararını günler öncesinden duyurmuştu.

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