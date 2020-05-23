  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

YHT seferleri ne zaman başlıyor? Yüksek Hızlı Tren yolculuk bileti nasıl alınır?

BOREL’e yurt dışından yoğun talep! Borlu dezenfektan BOREL Avrupa yolcusu

Mehmet Vargün kimdir nerelidir? Mehmet Vargün neden görevden alındı?

Muhittin Şimşek kimdir nerelidir? Muhittin Şimşek hayatı biyografisi

Ethem Çakır kimdir nerelidir? Ethem Çakır hangi göreve atandı?
için kalan
Aktüel

Taksim’de önce yağmur yağdı sonra güneş açtı

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan Taksim’de önce yağmur yağması ardından güneş açması ilginç görüntüler oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 15:06:01 -
Taksim’de önce yağmur yağdı sonra güneş açtı

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan Taksim’de önce yağmur yağması ardından güneş açması ilginç görüntüler oluşturdu.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı boyunca sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Türkiye’nin en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı önceki kısıtlamalarda olduğu gibi yine sessizliğe büründü. Sabah saatlerinden beri ara ara etkili olan yağışlar ise ilginç görüntüler oluşturdu. Boş kalan Taksim Meydanı’nda önce yağmur yağdı hemen arkasından güneş açtı. Meydanda az da olsa yürüyen bazı vatandaşlar şemsiyeyle korunurken bazı vatandaşlar ise hazırlıksız yakalandı. Bir kişi ise üzerine attığı yorganla kameralara yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı