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Gündem Taksim'de madde bağımlısı ahlaksız turist kadın ortalığı birbirine kattı
Gündem

Taksim'de madde bağımlısı ahlaksız turist kadın ortalığı birbirine kattı

İstanbul Taksim'de aldığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Faslı Turist kadın soyunarak ortalığı birbirine kattı.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 14:28:00 -

Olay, dün akşam saat 19.30’da Taksim Meydanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, madde aldığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen turist kadın sokakta çıplak soyundu. Soyunan kadın Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi civarında bir süre çıplak halde gezmeye devam etti. Çıplak şekilde gezen turist kadına meydandaki vatandaşlar ve polis tepki gösterdi.

Tepkiler üzerine bir elbise giydirilen genç kadın, koşarak İstiklal Caddesi’nin ara sokaklarında kayboldu.

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