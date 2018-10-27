Taksim'de korkutucu kaza! Eşi bu halde görünce fenalaştı

Taksim Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 THB 76 plakalı taksi, yolun karşısına geçmek isteyen Pegu Mardani'ye çarptı.

Kazada, Mardani yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardani, hastaneye kaldırıldı. Taksi sürücüsü ifadesi alınmak üzere Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü. Öte yandan kazadan sonra olay yerine gelen kadının eşi fenalık geçirdi.

İranlı turist Pega Mardani, Taksim'de seyir halindeki otomobillere aldırış etmeden yolun karşısına geçmek istedi. Caddeye adım atan turiste, Dolmabahçe istikametine doğru seyreden taksi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle İranlı turistin yere düştüğünü görenler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı turiste ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kaza sırasında olay yerinde bulunmayan ancak daha sonra gelen Pega Mardani'nin kocası, eşinin yerde yattığını görünce büyük bir panik yaşadı. Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla sakinleştirilen İranlı turist, yaralı eşiyle birlikte ambulansa bindirildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı turist Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Şöhret olmak istemiyorum"

Basın mensuplarının kazanın nasıl olduğunu sorması üzerine taksicinin "Şöhret olmak istemiyorum" demesi ise dikkat çekti.

Kaynak: İHA