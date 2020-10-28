  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Taksim'de karantina ihlali yapan otobüs şoförü sağlık ekiplerine teslim edildi
Aktüel

Taksim'de karantina ihlali yapan otobüs şoförü sağlık ekiplerine teslim edildi

Beyoğlu'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehir içi toplu ulaşım yapan araçlara yönelik denetim yapıldı - Topkapı-Taksim hattında sefer yapan özel halk otobüsünü durduran ekipler, yaptıkları kontrolde otobüs şoförünün temaslı kişi olduğunu ve evde karantinada bulunması gerektiğini tespit etti - Uygulamada, hakkında "basit yaralama" suçundan "yakalama" kararı bulunan başka bir özel halk otobüsü şoförü, hakkında da işlem yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 10:58:48 -
Taksim'de karantina ihlali yapan otobüs şoförü sağlık ekiplerine teslim edildi

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, temaslı kişi olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edilen özel halk otobüsü şoförü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Taksim Tarlabaşı Bulvarı'nda trafik polisleri ekiplerince, şehir içi toplu ulaşım yapan araçlara yönelik Kovid-19 denetimleri yapıldı.

Otobüslerde maske ve sosyal mesafe denetimi yapan ekipler, şoförlerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını da kontrol etti.

Topkapı-Taksim hattında sefer yapan 34 RR 5581 plakalı Özel Halk Otobüsünü durduran ekipler, yaptıkları kontrolde otobüs şoförü Ahmet K.'nın temaslı kişi olduğunu ve evde karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

Bunun üzerine otobüsteki yolcuları indiren ve başka otobüse bindirerek gönderen ekipler, şoför hakkında karantina kurallarına uymadığı için 3 bin 150 lira ceza yazdı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ahmet K.'yı ambulansla karantinada kalması için evine götürdü.

Özel Halk Otobüsü dezenfekte edildikten sonra başka bir şoföre teslim edildi.

- Hakkında "yakalama" kararı bulunan otobüs şoförüne işlem yapıldı

Uygulama kapsamında durdurulan Bahçeşehir-Taksim hattında sefer yapan 34 HS 7944 plakalı Özel Halk Otobüsünün şoförü Selahattin A.'nın, Zonguldak 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "basit yaralama" suçundan hakkında "yakalama" kararı olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine otobüsteki yolcuları indiren ve başka otobüse bindirerek gönderen trafik ekipleri, işlemlerin yapılması için Selahattin A.'yı asayiş ekiplerine teslim etti.

Özel Halk Otobüsü, başka bir şoföre teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gizli mektup ortaya çıktı! Eğer doğruysa... Abdullah Gül bunu açıklamalı
Gündem

Gizli mektup ortaya çıktı! Eğer doğruysa... Abdullah Gül bunu açıklamalı

Gazeteci yazar Abdülkadir Selvi, bugünkü köşesinde Abdullah Gül'e çağrıda bulunarak Enver Altaylı’nın teröristbaşı Fetullah Gülen’e yazdığı ..
Bilim Kurulu toplantısını işaret edip açıkladı... Sert tedbirler geri gelebilir
Korona Virüs

Bilim Kurulu toplantısını işaret edip açıkladı... Sert tedbirler geri gelebilir

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yarın yapılacak Bilim Kurulu toplantısında il bazında yeni önlemlerin masaya yatırılabileceğini söyl..
Bayraktar şamarladı karanlık Oda salağa yattı
Gündem

Bayraktar şamarladı karanlık Oda salağa yattı

Yerli ve milli İHA ve SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar, CHP yandaşı TELE 1'in "Türk Bayraktar TB2 İHA motorlarının askeri kullanım sertifi..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay