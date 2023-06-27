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Gündem Taksim'de bayram denetimi! Suçlulara nefes aldırılmıyor
Gündem

Taksim'de bayram denetimi! Suçlulara nefes aldırılmıyor

Yeniakit Publisher
2023-06-27 23:50:00 - 2023-06-28 00:43:29

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ekipleri Kurban Bayramı öncesi Taksim’de asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı’nda alınan tedbirler çerçevesinde Taksim Meydanı’nda asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Polisleri tarafından Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi’nde yapıldı. Ekipler motosikletlerle İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nda bazı ekipler durup kontrol yaparken bazıları caddeyi dolaştı.

Kurban Bayramı’nın huzurlu ve güvenli geçmesi için yapılan denetimlerde şüpheli görülen şahıslara, Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolü ve üst araması yapıldı.

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