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Aktüel Taksim Trio, Katar'da konser verdi
Aktüel

Taksim Trio, Katar'da konser verdi

Yeniakit Publisher
2020-11-22 00:14:38 -
Taksim Trio, Katar'da konser verdi

DOHA (AA) - Türk enstrümantal müzik grubu Taksim Trio, Katar'ın başkenti Doha'daki Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında konser verdi.

Konsere, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Türk-Katar Birliği Komutanı Baybars Aygün ile Katar Kültür Bakanlığı Müzik İşleri Merkezi Müdürü Halid Salim'in yanı sıra komutanlık üyeleri ile Katar'daki Türk heyetlerinin temsilcileri katıldı.

Taksim Trio, dinleyicilere, Türk müziğinin seçkin eserlerinden derledikleri dinletiyi sundu.

Taksim Trio, Katar Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından 24 Kasım'da ikincisi düzenlenecek "Katar Şarkı Festivali" etkinliklerine katılmak üzere Katar'da bulunuyor.


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