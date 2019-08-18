Taksim Talimhane’de Pakistan ve Afganistan uyruklu şahıslar güpegündüz makas ve bıçaklarla birbirine girdi. Olayda çok sayıda kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, tarafları ayıran polis ekipleri olaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.
Taksim Talimhane’de Pakistan ve Afganistan uyruklu şahıslar güpegündüz makas ve bıçaklarla birbirine girdi.18 Ağustos 2019 Pazar 17:17
Taksim Talimhane’de Pakistan ve Afganistan uyruklu şahıslar güpegündüz makas ve bıçaklarla birbirine girdi. Olayda çok sayıda kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, tarafları ayıran polis ekipleri olaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.
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