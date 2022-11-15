Taksim saldırısı sonrası Rus turistlerden flaş Türkiye kararı

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği (RST), Rus turistlerin rezervasyonlarının Taksim saldırısından olumsuz etkilenmediğini yeni yıl ve kış tatilleri için İstanbul’a tur paketi satın almaya devam ettiklerini açıkladı.



Rusya Turizm Endüstrisi Birliği (RST), Rus turistlerin, Taksim saldırısına rağmen yeni yıl ve kış tatilleri için İstanbul’a tur paketi satın almaya devam ettiklerini açıkladı.

Rus medyasına konuşan RST Başkanı Dmitriy Gorin, “Turistlerden şikayet yok. Tüm tur operatörleri Rusya vatandaşlarıyla iletişimde. Satın alınan turlar iptal edilmiyor. Yeni tur paketi satışları aynı rejimde devam ediyor. Bu sene satışlar geçen yıla göre yüzde 12 arttı. Türkiye’de bu yıl şu ana kadar 4,5 milyon Rusya vatandaşı tatil yaptı. Yeni yıl ve kış tatilleri için de Türkiye geneline ve İstanbul’a satışlarda olumlu gidişat sürüyor” dedi.

Turizm Ajansı