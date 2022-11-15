  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstiklal'deki saldırıdan sonra minberden bu çağrı yapıldı! Vatandaşın isteğine ses oldu

Taksicilerin şiddet eğiliminin nedeni ortaya çıktı! Eyüp Aksu Martı CEO'sunu böyle tehdit etmiş..

Ateist Nişanyan'dan Kadir Mısıroğlu açıklaması: O zekiydi, Kemalistlerin ahlakı yok onu anlayamazlar!

NATO topraklarına düşen füzelerle ilgili ABD'den açıklama

Sözde Ermeni soykırımının yılmaz savunucusu Garo Paylan! Yayın yasağını hedef aldı

Nauseda: NATO bölgesinin her santimi savunulmalı

Rusya'dan Polonya'ya düşen füzelerle ilgili açıklama: Provokasyon

Şırnak Valiliği'nden MHP'li İlhan'a ilişkin açıklama!

LPG'yi bulan mucitten bir icat daha! Benzin buharıyla çalışacak

Alçaklığın ucu bakalım nereye uzanacak! Teröristin yanındaki 2 kişi İsrail elemanı çıktı
Ekonomi Taksim saldırısı sonrası Rus turistlerden flaş Türkiye kararı
Ekonomi

Taksim saldırısı sonrası Rus turistlerden flaş Türkiye kararı

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği, Taksim saldırısı sonrası Rus turistlerin tutumu hakkında bir açıklama yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 13:57:00 -
Taksim saldırısı sonrası Rus turistlerden flaş Türkiye kararı

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği (RST), Rus turistlerin rezervasyonlarının Taksim saldırısından olumsuz etkilenmediğini yeni yıl ve kış tatilleri için İstanbul’a tur paketi satın almaya devam ettiklerini açıkladı.

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği (RST), Rus turistlerin, Taksim saldırısına rağmen yeni yıl ve kış tatilleri için İstanbul’a tur paketi satın almaya devam ettiklerini açıkladı.

Rus medyasına konuşan RST Başkanı Dmitriy Gorin, “Turistlerden şikayet yok. Tüm tur operatörleri Rusya vatandaşlarıyla iletişimde. Satın alınan turlar iptal edilmiyor. Yeni tur paketi satışları aynı rejimde devam ediyor. Bu sene satışlar geçen yıla göre yüzde 12 arttı. Türkiye’de bu yıl şu ana kadar 4,5 milyon Rusya vatandaşı tatil yaptı. Yeni yıl ve kış tatilleri için de Türkiye geneline ve İstanbul’a satışlarda olumlu gidişat sürüyor” dedi.

Turizm Ajansı

Ortak açıklama ile resmen duyurdular! Rus turistlere sınırları kapatıyorlar
Ortak açıklama ile resmen duyurdular! Rus turistlere sınırları kapatıyorlar

Dünya

Ortak açıklama ile resmen duyurdular! Rus turistlere sınırları kapatıyorlar

Rus turistleri sarsacak karar geldi
Rus turistleri sarsacak karar geldi

Dünya

Rus turistleri sarsacak karar geldi

Rus turistleri tam anlamıyla sarsacak karar
Rus turistleri tam anlamıyla sarsacak karar

Dünya

Rus turistleri tam anlamıyla sarsacak karar

Rus turistlere yasak getirildi
Rus turistlere yasak getirildi

Dünya

Rus turistlere yasak getirildi

Rus turistleri Madrid yerine Mardin'e götürdüler! Fıkra gibi olay, herkes şaşkın
Rus turistleri Madrid yerine Mardin'e götürdüler! Fıkra gibi olay, herkes şaşkın

Gündem

Rus turistleri Madrid yerine Mardin'e götürdüler! Fıkra gibi olay, herkes şaşkın

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23