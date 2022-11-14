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Gündem Taksim saldırısı sonrası FOX TV'de skandal görüntü! Yazıklar olsun size
Gündem

Taksim saldırısı sonrası FOX TV'de skandal görüntü! Yazıklar olsun size

Taksim'deki saldırı sonrası hafta sonu FOX Haber'i sunan Gülbin Tosun'un yaptığı hareket tepki çekti. Taksim saldırısı sonrası Türkiye yasa boğulmuşken Tosun'un yaptığı hareket sosyal medyanın diline düştü.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 14:00:00 -
Taksim saldırısı sonrası FOX TV'de skandal görüntü! Yazıklar olsun size

Taksim'deki bombalı saldırısı sonrası tüm Türkiye yasa boğulmuşken, hafta sonları FOX Haber'i sunan Gülbin Tosun'un yaptığı hareket tepki çekti. Sosyal medyadan gelen tepkilere sessiz kalmayan Tosun, olayla ilgili olarak açıklama yaptı. 

Yayını Taksim'deki saldırı haberiyle açtı

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirmesine, 81 kişinin yaralanmasına yol açan terör saldırısı tüm Türkiye'yi yaraladı. Gülbin Tosun ile FOX TV Ana Haber Hafta Sonu bülteni de bu acı olayı izleyicilerine aktararak başladı. Ancak yayının devamında yaşananlar tartışmaları beraberinde getirdi. Bültende cumartesi günü gerçekleştirilen deprem tatbikatıyla birlikte uzmanların deprem uyarılarına da yer verildi. Haber, aralarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bulunduğu vatandaşların deprem tatbikatı sırasında çekilen görüntüleriyle aktarıldı.

"Ağlanacak halimize gülüyoruz"

Sunucu Gülbin Tosun, söz konusu görüntüleri yorumlarken gülmeye başladı. "Hakikaten trajikomik, özür diliyorum" diyerek sözlerine başlayan Tosun, gülmeye devam ederek "Hakikaten ağlanacak halimize gülüyoruz, özür diliyorum. Bu tatbikat sınıfta kaldı" ifadelerini kullandı.

"Bazen conta atıyor"

Tosun, söz konusu pişkin tavrıyla ilgili olarak "13 Kasım yayınım ile ilgili özür dilemek isterim.İstiklal Caddesi haberini sunduktan sonra bültenin sonundaki tatbikat haberi gerçeğine güldüğüm için. Haberciler büyük çoğunluğun görmediği görüntüleri görüp ayıklıyor sizler için. Bazen conta atıyor sanırım. İçtenlikle özür dilerim" diyerek güya özür diledi. 

Adı hep skandallarla anılıyor

Bilindiği gibi, Gülbin Tosun, geçtiğimiz aylarda da başıboş köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesini sosyal medya üzerinden "Senin peşinden yarın geliyorum. Arsız sefil" sözleriyle tehdit etmişti.

 

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Yorumlar

Okur

Gelişmiş ülkelerde olsaydı fox türevleri kanalları kapatırlar dı..!

Gerim gerim gerilesice

O gülmen birgün seni kan ağlatır. Zannetme ki yanına kalır. Mazlumun ahı indirir şahı
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