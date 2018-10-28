0553 313 94 23
impression

Taksim Meydanı'na gidecekler dikkat!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenleri nedeniyle bugün Taksim Meydanı’na çıkan bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı.

28 Ekim 2018 Pazar 10:34
Taksim Meydanı'na gidecekler dikkat!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenleri dolayısıyla bugün Taksim Meydanı’na çıkan bazı yollar trafiğe kapatılacak. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenleri kapsamında bugün saat 13.00’te Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, tören dolaysıyla saat 11.00’den itibaren bölgede, "Vakıfbank - Taksim Meydan geliş istikameti, Sıraselviler Caddesi-Taksim Meydan geliş istikameti, Taksim Meydan Simit Sarayı önü, Osmanlı Sokak, Dünya Sağlık Sokak, Gezi Parkı girişi, Taksim Camisi inşaatı girişi, Tünel girişi ve Divan kavşağı"’nın araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, alternatif güzergahlar olarak ise "Gümüşsuyu Caddesi, Mete Kavşak, Tarlabaşı Bulvarı’’nın kullanılabileceği ifade edildi.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 10:34
  1. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
  2. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  3. Taksim Meydanı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti... Fiyatlar hemen yükseldi
    1. Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti.....
    2. Ankara'da yapılacak! Avrupa'nın en..
    3. FETÖ’cü komutan bülbül gibi şakıdı!..
    4. Gürcistan sandık başında! 25 aday..
    5. İzmir'de art arda 3 deprem!
    6. Karanlık odaları denetim korkusu sardı
    7. Devlet Bahçeli'den yerel seçim hamlesi
    8. Fedakar koca, karısı için bakın ne yaptı
    9. 5 yıldır çamur atanlar, şimdi ‘İsmi..
    10. Cüneyt Çakır hakkındaki FETÖ..
    11. Başkan Erdoğan'ın fındık alımı..
    12. Mağazanın balkonundan düşen kadın feci..
    13. Şoka giren çekici sürücüsü..
    14. Baskın Oran'dan komik 'Reşat Galip'..
    15. Dilinin cezasını çekiyor... Erdoğan..
    16. ASELSAN ile SSB arasında 1,5 milyar..
    17. TAV’dan ilk 9 ayda 206 milyon euro kâr
    18. Diyarbakır’ın ilk kadın zirvesi 1..
    19. Tak cihazı aklında kalmasın
    20. Tartışmalar gündemdeyken, Mehmetçik'in..
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti
    Mine Kırıkkanat’ın dili uzadı! “Hesap günü gelecek, sizi mağdur edeceğiz”
    Mine Kırıkkanat’ın dili uzadı! “Hesap günü gelecek, sizi mağdur edeceğiz”
    Doğalgaz ve elektrikle ilgili flaş açıklama!
    Doğalgaz ve elektrikle ilgili flaş açıklama!
    KYK yurt başvuruları ne zaman?
    KYK yurt başvuruları ne zaman?

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    3. Havalimanın adı için önerilen isimler
    3. Havalimanın adı için önerilen isimler
    Bu ne cüret! Türkiye’ye müdahale çağrısı yaptı
    Bu ne cüret! Türkiye’ye müdahale çağrısı yaptı