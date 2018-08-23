Taksim, camisine kavuşuyor

Müslüman Türk milletini ruh kökünden koparmak isteyenlerce uzun yıllardır yapımına müsaade edilmeyen Taksim Cami bütün asaleti ve heybetiyle gün yüzüne çıktı. Kiliselerin ve havraların karanlık havasını dağıtmak ve İslam’ın gönülleri okşayan nurunu yaymak için 1.5 yıl önce büyük bir coşkuyla temeli atılan Taksim Camii’nin kaba inşaatı tamamlanarak ince işçilik aşamasına geçildi. 2 bin 482 metrekarelik bir alanda devam eden cami inşaatının, 61 metre yüksekliğindeki iki minaresinin yapımı da tamamlandı. İbadethane ve kültür kompleksi tarzından tasarlanan caminin alt katlarında bulunan otopark, sergi alanı ve konferans salonundaki çalışmalar da nihayete erdi.

OSMANLI VE MODERN MİMAR

Taksim çok kısa bir süre sonra son ve hak dinin ruhları okşayıcı nidası yankılanmaya başlayacak. Temeli 17 Şubat 2017’de atılan, Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzası taşıyan caminin kaba inşaatı bitti ve ince işçilik aşamasına gelindi. Türk İslam mimarisinin en nadide örneğinin bin bir emekle meydana çıktığı Taksim Cami, ati ile maziyi birleştiren bir yapı tarzına da sahip. Osmanlı mimarisi ve modern sanat anlayışının harmanlandığı Taksim Cami, özgün yapısıyla da göz dolduruyor. Kubbeleri ile gönülleri okşayan Taksim Camii’nin 61 metre yüksekliğindeki 2 minaresi de tamamlanarak külah giydirme işlemine geçildi. Caminin iç işçiliğindeki yazımlardan ise alanında uzman hattatlarla çalışılacağı öğrenildi.

BİR KÜLLİYE YÜKSELİYOR

Camide kullanılacak asıl alan, sanat merkezi, konferans salonu ve otopark katlarındaki betonarme işlemi de tamamlandı. Taksim Camii bir ibadethane olma özelliğinin dışında külliye tarzı mimarisiyle de dikkat çekiyor. Caminin yapımı tamamlandığında Taksim çevresinin en büyük problemi olan otopark sorunu da tarihe karışmış olacak.

Taksim’e İslam’ın kutlu mührünü vuracak olan cami teknik özellikleriyle de hayranlık uyandırıyor. 12.574 metrekarelik kapalı inşaat alanına sahip olan caminin ana kubbesinin yüksekliği ise 29 metre. Taksim Camii’nin 320 metrekaresi ise bayanlar için ayrılırken, 375 kadın aynı anda namaz kılabilecek. Çok kısa sürede ibadete açılacak olan Taksim Camii bölgenin 49 yıllık hasretine kutlu bir son verecek.