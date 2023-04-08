  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Taksim Camisi'nde göz kamaştıran mahya!
İSLAM

Taksim Camisi'nde göz kamaştıran mahya!

Yeniakit Publisher
2023-04-08 01:18:00 - 2023-04-08 03:23:55
Taksim Camisi'nde göz kamaştıran mahya!

Mescid-i Aksa'da İsrail zulmüne uğrayan Filistinli Müslümanlara, Taksim Camisi'ne asılan mahya ile destek verildi.

Siyonist İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği gerekçesiz baskınlar ve Gazze'ye yönelik bombardımanı ile İslam alemin ayağa kaldırdı.

Müslüman Filistinlilere anlamlı desteklerden birisi de Taksim Meydanı'na inşa edilen Taksim Camisi'ne asılan Ramazan mahyasıyla verildi.

Cami mahyasına, "Mescid-i Aksa'ya selam olsun" yazıldı.

Halk Tv'nin Taksim Camii kini!
Halk Tv'nin Taksim Camii kini!

Gündem

Halk Tv'nin Taksim Camii kini!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Taksim Camii'nin açılışı Batı medyasına fena battı
Taksim Camii'nin açılışı Batı medyasına fena battı

Gündem

Taksim Camii'nin açılışı Batı medyasına fena battı

AK Parti'den flaş Taksim Camii açıklaması
AK Parti'den flaş Taksim Camii açıklaması

Siyaset

AK Parti'den flaş Taksim Camii açıklaması

Taksim Camii’nin ilk mahyası "Elhamdülillah" oldu
Taksim Camii’nin ilk mahyası "Elhamdülillah" oldu

Gündem

Taksim Camii’nin ilk mahyası "Elhamdülillah" oldu

Meral Akşener Taksim Camii üzerinden Erdoğan'a saldırdı" target="_blank">
Meral Akşener Taksim Camii üzerinden Erdoğan'a saldırdı
Meral Akşener Taksim Camii üzerinden Erdoğan'a saldırdı

Siyaset

Meral Akşener Taksim Camii üzerinden Erdoğan'a saldırdı

Taksim Camii'nde Ramazan hazırlığı! Asılan mahya havadan görüntülendi
Taksim Camii'nde Ramazan hazırlığı! Asılan mahya havadan görüntülendi

Gündem

Taksim Camii'nde Ramazan hazırlığı! Asılan mahya havadan görüntülendi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23