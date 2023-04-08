Taksim Camisi'nde göz kamaştıran mahya!
Mescid-i Aksa'da İsrail zulmüne uğrayan Filistinli Müslümanlara, Taksim Camisi'ne asılan mahya ile destek verildi.
Siyonist İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği gerekçesiz baskınlar ve Gazze'ye yönelik bombardımanı ile İslam alemin ayağa kaldırdı.
Müslüman Filistinlilere anlamlı desteklerden birisi de Taksim Meydanı'na inşa edilen Taksim Camisi'ne asılan Ramazan mahyasıyla verildi.
Cami mahyasına, "Mescid-i Aksa'ya selam olsun" yazıldı.
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