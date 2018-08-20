Taksim Camii'nde sona gelindi! İşte son durum

Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımı devam ediyor.

Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzası taşıyan caminin alt katlarında bulunan otopark, sergi alanı ve konferans salonundaki çalışmalar bitti.

Caminin 61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin yapımı tamamlandı. Kaba inşaatı da biten camide ince işçilik aşamasına geçildi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, yaptığı açıklamada, cami inşaatının 1,5 yıl önce başladığını hatırlattı.

Cami yapımında yeni aşamaya geçtiklerini anlatan Demircan, ''Artık camide kazık ve hafriyat çalışması bitti. Taksim'e yapılan caminin kaba inşaat tamamlandı. Bundan sonra ince işçilik ile süsleme işlemine geçilerek caminin hazır hale gelmesi için son adımlar atılacak.'' diye konuştu.

Demircan, ince işçilikte titizlikle çalışacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

''Caminin içindeki işlemler hızlı şekilde yapılmıştı. Camide kullanılacak asıl alan, sanat merkezi, konferans salonu ve otopark katlarındaki betonarme işlemi tamamlandı. Caminin iki minaresinin yapımı da bitti. Bundan sonra minarenin külahları gelecek. Camiyi iç süslemeleri ve ince işçiliğinin ardından en kısa sürede hazır hale getireceğiz.''

''TAKSİM MEYDANI KİMLİĞİNİ VE AKM'YLE TAHKİM EDECEK"

Dünyada meydanları meydan yapanın çevresinde anlamlı yapılar olduğunu dile getiren Demircan, ''Dünyanın böylesine merkezi yerlerinde bir saray, bir mabet ya da bir tarihi mekan hep vardır. Taksim Meydanı kimliğini cami ve AKM'yle birlikte çok daha tahkim etmiş olacak. Dolayısıyla bu eksikliği de burada kapatmış oluyoruz. Taksim'de boşluğu dolduran yapı olarak Taksim Cami ön plana çıkacak.'' değerlendirmesinde bulundu.

Demircan, caminin yapımı tamamlandığında 2 bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceğini sözlerine ekledi.