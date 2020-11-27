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Aktüel Taksim Camii Ramazan’da açılıyor
Aktüel

Taksim Camii Ramazan’da açılıyor

Taksim’de yapımı devam eden caminin genel işçiliğinin yüzde 85’i tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 09:52:00 - 2020-11-27 09:53:40
Taksim Camii Ramazan’da açılıyor

Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan ve temeli Şubat 2017’de atılan 2 bin 482 metrekare arsa ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımı sürüyor. Pandemi nedeniyle inşaat çalışmalarına sosyal mesafe kurallarına uyularak devam ediliyor. Taksim’e yapılan caminin zemin üstü dış cephe işçiliğinin yüzde 100’ü tamamlandı.

Camideki dekorasyon çalışmalarına devam ediliyor. Caminin prekast montajları, ahşap malzeme ve alçıpan kaplama imalatlarına geçildi. Ana kapısı üzerinde yer alan kitabesi asılan ve çerçeve taşları döşenen caminin içine ise çalışmalar için iskele kuruldu. Giriş kapısının takılması beklenen caminin 61 metrelik 2 minaresinde de çalışmalar tamamlandı, dışarıdaki iskeleler söküldü. Genel işçiliğinin yüzde 85’i biten caminin ramazanda ibadete açılması planlanıyor.

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