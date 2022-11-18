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Gündem Taksim bombacısının yeni yazışmaları ortaya çıktı! Terör saldırısının planı son anda değişmiş!
Gündem

Taksim bombacısının yeni yazışmaları ortaya çıktı! Terör saldırısının planı son anda değişmiş!

İstiklal Caddesi'ni kana bulayan terör saldırısına yönelik başlatılan soruşturmada, terörist Albashır'ın yazışmalarında bombalı saldırının 12 Kasım'da yapılacağı, planın son anda değiştiği belirlendi.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 17:10:00 - 2022-11-18 17:57:58
Taksim bombacısının yeni yazışmaları ortaya çıktı! Terör saldırısının planı son anda değişmiş!

Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da düzenlenen terör saldırısına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Terörist Albashır'ın yazışmalarında bombalı saldırının 12 Kasım'da yapılacağı, planın son anda değiştiği belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Terörist Albashır ile firari şüpheli Bilal H.'nin birlikte kaldığı Esenler'deki tekstil atölyesini işleten Ferhat H. ve Fatma B.'nin de terör örgütü ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Ferhat H.'nin sosyal medya hesabından terör propagandası yaptığı, örgütün talimatı ile Ahlam Albashır ve Bilal H.'yi evinde misafir ettiği öğrenildi.

Terörist 14 yaşındaki çocukla keşif yapmış!

Bu planı Halil kod adlı kişinin yaptığı belirlendi. El Beşir daha sonra, Bilal kod adlı Ahmet H.H.'nin gayri resmi eşi Rama A.'nın evine yerleşti. 9 gün önce İstiklal Caddesi'ne keşif için giden Albashır, dikkat çekmemek için yanında Rama A.'nın 14 yaşındaki oğlunu da götürdü.

Albashır, saldırı gününde de Bilal H. ve korsan taksici Yasir A. ile Beyoğlu'na gitti. İfadesinde, Bilal H.'nin "işim var" diyerek çantayı kendisine verdiğini, o çantayla caddede yürüdüğünü ve patlamanın olduğu banka oturduğunu söyledi.

Saldırı 1 gün ertelenmiş

Terörist Albashır ve korsan taksicinin yazışmaları da ortaya çıktı. Saldırının 12 Kasım'da yapılacağı, son anda planın değiştiği tespit edildi.

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Yorumlar

;;;;;;;;;;;;;;

Muhalefet 5.kol faaliyetleri yürütmesin atın hdpkkyı Meclis'ten, kemal 8 saat neden yok oldu kayboldu abdnde tescilli yalancı

Sulandirmaya devam

6 kisinin okdugu ve onlarca kisinin yaralandigi bir kaosu bu sekilde sulandirip cocuk oyuncagina cevirdiniz, tam sizin kapasitenize getirdiniz. Kimse demiyormu bu karin Turkiyeye naisl girdi yasal yollardan mi yasal olmayan yollardanmi? Eger yasal giris yapmissa oturma calisma izni varmidir? Bunun poliste bir kaydi yokmudur? Bu nasil bir istir.
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