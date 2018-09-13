THY - Trabzon - Düzenlenmiş
0553 313 94 23

Takside uyuşturucu satan şoföre polis baskını!

İstanbul Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ticari bir takside uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlatarak taksi şoförünü gözaltına aldı.

13 Eylül 2018 Perşembe 12:12
Takside uyuşturucu satan şoföre polis baskını!

İstanbul'da Polis ekipleri, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesinde taksici M.A.nın araç içinden yanına yaklaşan otomobilde bulunan bir kişiye uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Ekipler, yaptıkları baskında taksi sürücüsü M.A. ve otomobilde bulunan M.İ.yi yakalayarak gözaltına aldı.

Takside ve otomobilde yapılan aramalarda 21.5 gram eroin, 2.3 gram kokain, 1.2 gram afyon sakızı, 5 şeffaf kilitli poşet ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 975 TL, 6 Dolar ve 5 Euro ele geçirildi. Yakalanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi polis kamerasına yansıdı.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 12:12
  1. İstanbul
  2. Ataşehir
  3. ticari taksi
  4. taksi şoförü
  5. takside uyuşturucu satışı
  6. polis baskını
  7. uyuşturucu ticareti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cuma namazı için bile durmadılar
    1. Cuma namazı için bile durmadılar
    2. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı..
    3. İzmir'deki pis kokunun asıl nedeni..
    4. Kayseri'de cinsel istismarcı üvey..
    5. Diyanet hac kayıtları hac kayıtları..
    6. Takside uyuşturucu satan şoföre polis..
    7. Esenyurt'ta büyük kavga! Suriyeliler..
    8. CHP'li İzmir Belediyesi kılını..
    9. Futbolda devrim! Transfere sınır geliyor
    10. MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye..
    11. MHP'nin Mersin adayı belli oldu
    12. Almanya’da İslâm güneşi
    13. 3. Havalimanı taşımacılık ihalesi..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ancak esrar..
    15. MİT'in Suriye'deki operasyonu, Doğu..
    16. Kamuya KPSS ve KPSS'siz 12 bin 120..
    17. Hulusi Akar'dan kritik uyarı: Felakete..
    18. Yeni Havalimanı'nın dev ihalesi iptal..
    19. Yerli keskin nişancı tüfeği seri..
    20. EYT'liler emekli olabiliyor!
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2018
    Rusya'da inanılmaz olay! Muhalefet liderini canlı yayında düelloya davet etti
    Rusya'da inanılmaz olay! Muhalefet liderini canlı yayında düelloya davet etti
    AYM, Ayasofya'nın ibadete açılması için toplanıyor!
    AYM, Ayasofya'nın ibadete açılması için toplanıyor!