Taksiciyi başından vuran zanlı yakalandı

Bayrampaşa’da bindiği taksinin şoförünü tabanca ile başından vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı, cinayet anını televizyonda izleyen ailesinin ihbarı ile Ankara'da yakalandı.

İstanbul Bayrampaşa’da 27 Kasım günü taksi şoförü Nihat Elçi, aracına aldığı müşteri tarafından başından silahla vurularak öldürülmüş, polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürerken, cinayet anını televizyonda izleyen Mehmet A’nın ailesi Ankara'da Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurarak katilin çocukları Mehmet A. olduğunu bildirdi.

Ankara'dan alınacak

Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, Mehmet A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı bir ekip, şüpheli Mehmet A’yı İstanbul’a getirmek için yola çıktı.