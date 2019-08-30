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Taksicinin dikkati sahte para şüphelilerini yakalattı

Ayvalık ilçesinde kendisine verilen 100 liranın sahte olduğunu fark eden taksicinin ihbarının ardından iki şüpheli gözaltına alındı- Zanlıların yakalandığı evde 89 sahte banknot ele geçirildi

30 Ağustos 2019 Cuma 12:19
Taksicinin dikkati sahte para şüphelilerini yakalattı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir taksicinin, müşterilerinden aldığı paranın sahte olduğunu fark etmesi üzerine iki şüpheli yakalandı.

İlçe merkezinden aldığı iki müşterisini Lale Adası'na götüren taksici, 100 lira alıp paranın üstünü bu kişilere verdi.

Yolcular yanından ayrıldıktan sonra paranın sahte olduğunu fark eden taksici, durumu polise bildirdi.

Şüpheliler T.Y. ve S.Ç, Ayvalık Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Lale Adası'nda kiraladıkları evde gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda 76 adet 100 liralık, 8 adet 50 liralık, 5 adet 20 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 12:19
  1. Ayvalık
  2. Balıkesir
  3. sahte para
  4. Taksici

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