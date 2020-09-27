Taksicilerin müşteri kavgası: 3 ölü, 4 yaralı
İstanbul Esenyurt'ta iki taksi durağı arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada, 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Köyiçi Meydanı'ndaki Hastane Taksi Durağı ile Merkez Taksi Durağı çalışanları arasında, müşteri alma yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın pompalı tüfek ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesiyle 7 kişi yaralandı. Pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan Hastane Taksi Durağı çalışanlarından Cengiz Dayanmaz, Yavuz Dayanmaz ve Sinan Öztürk, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane Taksi Durağı çalışanı Tahir Ç., Merkez Taksi Durağı çalışanları Fatih G., Yalçın D. ve Zeytin A.'nın hastanedeki tedavileri sürüyor. Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.