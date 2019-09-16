0553 313 94 23

Taksiciden pes dedirten savunma: Kesinlikle kadına şiddet yok

Bolu'da aralarında çıkan tartışma nedeniyle taksisinin dikiz aynasını kıran Gülhanım Ş.'yi sokak ortasında darbeden taksici Nurettin Yıldırım, "Mecburen yaptım. Kesinlikle kadına şiddet yoktur. Yanlış anlaşılma oldu. Ben sadece kendimi savundum. Ben kendimi savunmasam arabaya zarar verecekti" dedi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 17:21

Bolu'da aralarında çıkan tartışmada taksisinin dikiz aynasını kıran Gülhanım Ş.'yi sokak ortasında darbeden şoför Nurettin Yıldırım (52), "Mecburen yaptım. Kesinlikle kadına şiddet yoktur. Yanlış anlaşılma oldu. Ben sadece kendimi savundum. Ben kendimi savunmasam arabaya zarar verecekti" dedi. Darbedilen Gülhanım Ş. ise, "Başıma bir şey gelirse sorumlusu taksicidir. Ne olursa olsun kimsenin beni darbetmeye hakkı yok." diye konuştu.

Olay, 9 Eylül Pazartesi günü meydana geldi. Gülhanım Ş., iddiaya göre eve gitmek için bir taksi durdurdu. Taksi sürücüsü Nurettin Yıldırım, başka bir müşteriye gittiğini söyleyip aracına binen Gülhanım Ş.'yi götürmek istemedi. Bu nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gülhanım Ş. taksiden inip aynasını kırdı. Bunun üzerine Yıldırım da aracından inerek kadına tekme tokat saldırıp darbetti.

O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde taksicinin kadına saldırırken "Aynayı niye kırıyorsun. Bu ayna ne olacak?" demesi de dikkat çekti. Bu sırada olay yerinden geçen sürücüler de araçlarından inip Yıldırım'ı durdurdu. Olayın ardından taksi şoförü Nurettin Yıldırım, Gülhanım Ş.'den şikayetçi olurken kadın şikayetçi olmadı.

"Arabaya ve bana zarar verecekti"

Taksici Nurettin Yıldırım, Gülhanım Ş.'nin ısrarlarına rağmen araçtan inmediğini belirterek olayı şöyle anlattı:

"Ben yolda müşterime giderken bir kadın taksiye bindi. Ben de durmak zorunda kaldım. Durunca da ön koltuğa bindi. Ben de 'Müşteriye gidiyorum. İner misin?' dedim. İnmedi, mücadele ettik ışıklara kadar gittik. Arabanın el frenini çektim, durduk. Trafik kapandı. Tekrar inmesini söyledim. İnmedi ve bana küfürler etmeye başladı. Zorla araçtan indirdim. Araçtan indiğim zaman da küfür etti ve aracıma saldırdı. Aracın aynasını kırdı. Elindeki telefonla arabaya vurmaya başladı. Saldırdı daha sonra ben de elimle ittim. Uzaklaştırmaya çalıştım. Taş almış yakamdan tuttu vurmaya çalıştı. Mecbur kaldım. Arabaya ve bana zarar verecekti."

"Mecburen yaptım, beni ittikçe üstüme geldi"

Kendisini savunduğunu öne süren Yıldırım, "Mecburen yaptım. Kesinlikle kadına şiddet yoktur. Yanlış bir anlama oldu. Ben sadece kendimi savundum. Ben kendimi savunmasam arabaya zarar verecekti. Ben tamamen kendimi savundum. Ben vurduğum için pişman oldum. Öyle bir şiddet çok ayıp bir şey ama mecbur kaldım. Sürekli üstüme üstüme atladı. Çok kötüydü, ayakta duracak hali yoktu. Ben ittikçe üstüme üstüme geldi. Yaptığım iyi bir şey değil. Hele bir kadına ama mecbur kaldım. Çok ayıp bir şey oldu. Mecbur kalmasam kesinlikle olmazdı." dedi..

"Kimsenin beni darbetmeye hakkı yok"

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Gülhanım Ş. ise, "Olay günü çok kötü haldeydim, kendimi çok kötü hissediyordum. Yoldan geçen taksiyi görünce durdurup bindim. Taksici bana müşteriye gittiğini söyleyerek indirmek istedi. Ben de çok kötü durumda olduğumu, beni eve bırakmasını istedim. O da beni indirince tartıştık. Bana saldırdı, darbetti. Şu anda başım aşırı ağrıyor. Başıma bir şey gelirse sorumlusu taksicidir. Ne olursa olsun kimsenin beni darbetmeye hakkı yok. Kendisinden olaydan sonra şikayetçi olmadım" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 17:21
  1. Bolu
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Saudi Aramco saldırısı İran silahlarıyla Yemen toprakları dışından yapıldı"
    1. "Saudi Aramco saldırısı İran..
    2. Manchester United, De Gea'nın..
    3. Bakan Kasapoğlu'ndan Cenk İldem'e tebrik
    4. Adnan Menderes'in idam edilişinin 58...
    5. Kilo verdiren kahve nasıl hazırlanır?..
    6. Bursa'da Ahilik Haftası kutlamaları
    7. Serik’te iki günde iki ayrı yangın
    8. Avrupa Fair Play Birliğinden..
    9. Türk Hava Yolları THY İstanbul uçak..
    10. Serbest piyasada altın fiyatları
    11. Bakan Kasapoğlu’ndan Cenk İldem’e..
    12. Validen o polislere başarı belgesi
    13. Hakkari'de "İlköğretim Haftası" kutlandı
    14. Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçiminde..
    15. Vali Çakacak, kaybolmaya yüz tutmuş..
    16. Trump: “İran’ın saldırıyla bağlantısı..
    17. Haliliye kırsalı yollarına kavuşuyor
    18. Bülent Arınç'ı eleştiren MHP'li başkan..
    19. Odunpazarı Belediyesi tiyatro..
    20. Vali Atik, Ahilik Haftasını kutladı
    21. Kolombiya'da uçak düştü: 7 kişi..
    22. KUFSAD karşı kıyıdan bir dostu..
    23. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı..
    24. SANKO Üniversitesi yeni öğrencilerle..
    25. Düzce’de "şifalı" olarak bilinen su..
    26. Mısırlı iş adamından Sisi karşıtı..
    27. Altın Portakal festivalinden Selma..
    28. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!
    29. 3 bin yıllık kanal turizme..
    30. Kamyonla darbecilerin yolunu kapatan..
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Para para para…
    Para para para…
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!