Taksiciden örnek davranış! Tam 1 milyon lira unutuldu!

Maltepe'den aldığı yolcunun araç içerisinde unuttuğu 1 milyon lira değerindeki dövizi bulan taksici, parayı sahibine teslim etti. Çanta içerisinde bulunan paranın bir kısmının deprem bölgesine bağış amacıyla gönderileceği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de meydana geldi. Taksi şoförü Uğur Şanlı, Faik Birgül isimli vatandaşı Maltepe'den yolcu olarak aldı, Kadıköy'de bulunan bir adrese bıraktı. Ardında araca bir başka yolcu alan taksi şoförü Şanlı, yolcuların kendisini uyarmasıyla araç içerisinde bir çanta olduğunu fark etti. Çantanın bir önceki müşteri olan Birgül'e ait olduğunu tahmin eden şoför Şanlı, yolcuyu bıraktığı adrese geri dönerek içerisinde 1 milyon Lira değerinde döviz bulunan çantayı sahibine teslim etti. Teslim edilen paranın bir kısmının depremzedeler için afet bölgesine gönderileceği öğrenildi.

“Olduğu gibi teslim ettim”

Yaşanan olaya ilişkin konuşan taksi şoförü Uğur Şanlı, “Maltepe’de aldığım yolcumu Kadıköy’e bıraktım. Ardından yolcu olarak araca aldığım bir kadın yolcu arka koltukta çanta olduğunu söyledi. Bende önceki müşterimin olabileceğini düşünerek son gittiğim adrese gittim ve çantayı teslim ettim. Çantayı hiç ellemedim. Olduğu gibi teslim ettim. İçine bile bakmadım” diye konuştu.

“Paranın bir kısmıyla deprem bölgesine destek sağlayacaktım”

Taksi şoförüne örnek davranışı dolayısıyla teşekkür eden çanta sahibi Faik Birgül, “İhtiyaçlarımız için bir miktar parayı dövize çevirdim ve yanımda taşıdığım çantanın içerisine koydum. Aracımı servise bıraktığım için Maltepe’de işyerime taksiyle geldim. Acelem olduğu için taksi ücretini ödedikten sonra araçtan hızla ayrıldım. O anda çantayı araçta unuttuğumu fark etmedim bile. Yaklaşık yarım saat sonra bir kişinin işyerimize gelerek bir çanta bıraktığını öğrendim. Çantamı kaybettiğim o esnada aklıma geldi. Çantamın içinde 1 Milyon Lira değerinde döviz vardı. Paranın bir kısmıyla ihtiyaçlarımı bir kısmıyla da deprem bölgesine destek sağlayacaktım. Taksici arkadaşı arayarak bu örnek davranışı nedeniyle teşekkür ettim. Kendisini işyerime davet ettim. Kendisine minnettarım. Geri getirmeseydi zor günler yaşayacaktım. Böyle insanların olması beni umutlandırıyor” dedi.

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