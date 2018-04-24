Taksici ücreti söyleyince... 'Senin canını alırım!'

Bayrampaşa’dan aldığı kadın yolcuyu İstinye’ye getiren taksici, normalinden 2 kat ücret isteyince ortalık karıştı. Kadının telefonla çağırdığı erkek arkadaşının gelmesi üzerine çıkan kavgada, vatandaşlar adamı güçlükle zapt etti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, önceki gün öğle saatlerinde Sarıyer İstinye’deki bir AVM’nin girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Bayrampaşa’dan kadın yolcuyu alan taksici bir süre sonra İstinye’ye geldi. Burada kadın inmek istediği esnada borcunun ne kadar olduğunu sordu. Taksici ise ortalama 40 lira tutması gereken yol ücreti yerine 80 lira ücret istedi. Ancak kadın ücrete itiraz ederek vermeyeceğini söyledi. Bunun üzerine kadın ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın cep telefonuyla erkek arkadaşını aradı.



"SENİN CANINI ALIRIM"

Motosikletle kısa sürede kız arkadaşının yanına gelen adam, taksiciyle tartışmaya başladı. Sinirlerine hakim olamayan adam şoföre saldırdıktan sonra “Senin canını alırım” diyerek tehditler savurdu. Neye uğradığını şaşıran taksi şoförü bire süre sonra araçtan çıktı. Kadın yolcu ise dışarıdan olanı biteni izledi. Bir süre sonra kız arkadaşını alan adam olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.