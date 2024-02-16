Taksici cinayetinde ilk duruşma yapıldı!

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayetin ilk duruşmasında 19 yaşındaki katil Delil Aysal ifade verdi.

Kendisinin üşümemesi için taksiye alan Erge'nin katili mahkemedeki savunmasında, "Olay gecesi uyuşturucu hap ve alkol kullanmıştım. Silahta 5 kurşun vardı. 3'ünü taksi şoföründe, 2'sini de havaya ateş ederek kullandım. Pişman oldum" dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası adına Başkan Celil Anık, duruşma çıkışı adliye önünde yaptığı açıklamada, "Bazı şeyleri kabul etmiyor, gayet pişkin bir arkadaş. İnşallah bir sonraki duruşmada en ağır cezayı alır" ifadelerini kullandı..

Taksinin içindeki kameraya yansıyan diyaloglar iddianemede yer aldı!

Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, olayın özeti, sanığın savunması ve öldürülen taksicinin kızı N.E.'nin (16) ifadesine ve taksideki araç kamerasınca kaydedilen diyaloglara yer verildi.

Sanık Delil Aysal'ın ifadesinde, ailesiyle yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bunaldığını, kendisini öldürmek için dışarı çıktığını söylediği kaydedildi. Aysal ifadesinde, olayda kullandığı silahı kimden aldığını hatırlamadığını belirtip, "Taksi ücretini kredi kartıyla ödemek istedim. Ancak taksici pos cihazının şarjının bittiğini söyledi. Ücreti daha sonra ödemeyi teklif ettim ancak 'Şimdi ödemen gerekiyor' diye karşılık verdi" dediği kaydedildi. Olayı bir anlık sinirle gerçekleştirdiğini anlatan Aysal, ifadesinde ayrıca "Biraz ilerledikten sonra pişman olup döndüm. Taksiciye ait telefonu alarak 'kızım' diye kayıtlı numarayı arayıp durumu anlattım. 112'yi aramadım" dedi.

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Erge'nin kızı N.E. ifadesinde, şunları söyledi:

"Babamın kullandığı telefondan arama geldi. Telefonu açtığımda tanımadığı bir erkek, 'Baban Gaziemir Belediyesi'nin arkasında Migros'un arkasındaki ara sokakta takside. Ağır yaralı, ambulans çağır, ben çağıramıyorum' dedi, ardından da telefonu kapattı"

Öte yandan mahkemede, taksi şoförü Erge'yi neden öldürdüğünün sorulması üzerine sanık Aysal, "Amacım zarar vermek değildi. Madde etkisindeydim. Sıkıntılarım vardı" diye karşılık verdi. Mahkeme başkanı, "Sen o sıkıntıların cezasını başkalarından mı çıkardın?" diye karşılık verdi.

Katilin avukatından 'cezai ehliyet' savunması!

Duruşmada söz alan sanık Delil Aysal'ın avukatı müvekkilinin ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde yattığını ifade edip, cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığını kontrol edilmesi ve kaçma ihtimalinin bulunmaması nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesini talep etti.

'Babam iyilik yaptı'

Duruşmada dinlenen öldürülen taksici Oğuz Erge'nin kızı N.E. ise "Sanık, babamın telefonundan beni aradı Olay yerini tarif etti. Babamın ağır yaralı olduğunu söyleyip, ambulans çağırmamı istedi. Önce anneme, sonra da amcama haber verdim; şikayetçiyim" dedi. Oğuz Erge'nin eşi Nevra Karaman 7 ay önce boşanmalarına rağmen eşinin çocukları için evin geçimini sağlamaya devam ettiğin belirtip, sanık Aysal'dan şikayetçi olduğunu söyledi.

Mahkeme ertelendi!

Mahkeme heyeti, sanık Delil Aysal'ın tedavi gördüğünü belirttiği Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı yönündeki raporu istenmesi, duruşmaya katılmayan 2 tanığın bir sonraki duruşmada hazır edilmesi için ihzar müzekkeresi çıkartılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca öldürülen taksici Oğuz Erge'nin çocuklarının davaya asaleten katılmasına ancak kızının yaşının küçük olması nedeniyle yerine annesinin vekalet etmesine de karar verip, duruşmayı erteledi.