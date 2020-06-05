Taksici aracında unutulan 49 bin 500 TL’yi sahibine teslim etti

Antalya’da bir taksi şoförü aracında unutulan 49 bin 500 TL’yi sahibine teslim etti.

Muratpaşa ilçesindeki bir taksi durağında başkanlıkta yapan Ercan Madenlioğlu, dün öğle saatlerinde durağa gelen müşterisini istediği yere bıraktı. Durağa geri dönen Madenlioğlu aracını temizlik yaptığı esnada yerde para destesi buldu. Taksici, paranın sürekli durağı kullanan bir müşterisinin olduğunu belirledi. Madenlioğlu, telefonla ulaştığı müşterisine 49 bin 500 TL’yi elleriyle teslim etti. Madenlioğlu’nun bu davranışı hem mesai arkadaşlarının hem de müşterilerinin takdirini topladı.