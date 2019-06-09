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Taksi ve dolmuş şoförleri nasıl emekli olur? Kimler ne zaman emekli olur?

Şöför sigortası ne kadar 2019. Emekli olmak herkesin en büyük hayalleri arasındadır. Yapılan düzenleme ile taksi ve dolmuş şoförlerine emekli olma imkanı tanındı. Şoför ay içinde 30 gün çalışıyorsa normal sigortası yapılıyor. 10 günden çok, 30 günden az çalışıyorsa kalan primlerini ödeyerek 30 güne tamamlayabiliyor. Taksi ve dolmuş şoförleri nasıl emekli olur? Kimler ne zaman emekli olur? Emekli hesaplama nasıl olur? İşte emekli olmanın yolları…

09 Haziran 2019 Pazar 11:53
Taksi ve dolmuş şoförleri nasıl emekli olur? Kimler ne zaman emekli olur?

Emekli olmak herkesin en büyük hayalleri arasındadır. Yapılan düzenleme ile taksi ve dolmuş şoförlerine emekli olma imkanı tanındı. Şoför ay içinde 30 gün çalışıyorsa normal sigortası yapılıyor. 10 günden çok, 30 günden az çalışıyorsa kalan primlerini ödeyerek 30 güne tamamlayabiliyor. Taksi ve dolmuş şoförleri nasıl emekli olur? Kimler ne zaman emekli olur? Emekli hesaplama nasıl olur? İşte emekli olmanın yolları… 

Taksiciye, dolmuşçuya sigorta yapılması şart. Şoförlerin diğer çalışanlara göre az çalışıyor. Ancak eksik primlerini ödeyerek emekli olabilmeleri sağlanıyor. 1 ayda 10 günden az çalışıyorsa kendileri tarafından prim ödeyip 30 güne tamamlama imkanı sağlandı. Şoför ay içinde 30 gün çalışıyorsa normal sigortası yapılıyor. 10 günden çok, 30 günden az çalışıyorsa kalan primlerini ödeyerek 30 güne tamamlayabiliyor. Ancak ticari taksi, dolmuş ve benzeri şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlardan bir veya birden fazla kişi yanında kısmi iş sözleşmesiyle 1 ay içerisinde 10 günden az çalışanlara, kendileri tarafından prim ödemeleri imkanı sağlandı. Bu sigortalılar, 5510 sayılı Kanun'un hizmet akdi kapsamında sigortalı sayılıyor.

Nelerden faydalanabiliyor?

Bu sigorta kolu kapsamına dahil olmak isteyenler, SGK'nın internet sitesinde örneği yer alan 'Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait İşe Giriş Bildirgesi'ni, toplu taşıma aracı sahibinin bağlı bulunduğu meslek odası ya da meslek kooperatifine onaylatarak, araç sahibiyle imzaladıkları kısmi süreli iş sözleşmesi ile birlikte SGK'ya başvurabiliyor. Farklı araçlarda çalışanların her araç için ayrı sözleşme yapması gerekiyor. Bu sigortalılara, şartları yerine getirmeleri halinde emeklilik aylığı, ölümleri halinde ise hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanacak. Kendileri ya da bakmakla yükümlü oldukları kişiler, genel sağlık sigortasından sağlanan sağlık yardımlarından yararlanacaklar.

Hesaplama nasıl oluyor?

2019 için, Ek-6 sigortalılarının ödemeleri gereken aylık prim tutarı; prime esas günlük kazanç tutarının 26 katı üzerinden hesaplanıyor. Yani 26 günlük ödenen prim 30 gün olarak kabul ediliyor. Prime esas kazancın hesaplanacağı gün sayısı her yıl bir puan artırılarak 2023 yılında 30 güne ulaştığında sabitlenecek. Bu yıl ise 26 günden kabul ediliyor.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 11:53
  1. Taksi ve dolmuş şoförleri nasıl emekli olur?
  2. Kimler ne zaman emekli olur?
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  11. Taksiciye
  12. dolmuşçuya sigorta yapılması şart

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