Taksi ve dolmuş şoförleri için erken emeklilik fırsatı

Hasan Üstün Yeniakit.com.tr

Erken emeklilik, emeklilikle yaşa takılanlar meseleleri tartışılırken, taksi ve dolmuş şoförleri için son yıllarda yapılan düzenlemelerin emeklilik yolunu açtığı belirtildi. Düzenlemelerin kendilerine ne gibi haklar getirdiğini soran çok sayıda taksi ve dolmuş şoförü var. İşte yeni düzenlemeler ve şoförler için erken emeklilik fırsatı.

Türkiye, son yıllarda gittikçe artan bir tempoyla “Emeklilikte yaşa takılanlar, erken emeklilik, EYT, Ne zaman emekli olurum?” başlıkları altındaki tartışmalara şahit oluyor. Emeklilik mevzuatı gittikçe karmaşıklaşırken, yeni düzenlemeleri takip etmek de zorlaşıyor.

Emeklilik alanındaki yeni düzenlemelerden bir bölümü de taksi ve dolmuş şoförlerini ilgilendiriyor.

Erken emeklilik fırsatı!

Taksi ve dolmuş şoförleri eksik primlerini tamamlayarak emekli olma imk’anına kavuşuyor. Üstelik 26 günlük prim yatırıp 30 gün kazanıyorlar. Takvim için yazan Sosyal Güvenlik Uzmanı Faruk Erdem konuyla ilgili ayrıntıları aktardı.

Emeklilik için eksikleri tamamlama imkanı var

“Çalışma hayatı bakımından plaka sahipleri işveren, araçları kullanan şoförler de işçi konumunda. Dolayısıyla ücret, sigorta gibi hakları var. Şoförlerin diğer çalışanlara göre istisnası ise bazı durumlarda daha az çalışmaları oluyor. Ancak artık bu günleri tamamlama imkanları var .Şoför ay içinde 30 gün çalışıyorsa normal sigortası yapılıyor. 10 günden çok, 30 günden az çalışıyorsa kalan primlerini ödeyerek 30 güne tamamlayabiliyor. Ancak ticari taksi, dolmuş ve benzeri şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlardan bir veya birden fazla kişi yanında kısmi iş sözleşmesiyle 1 ay içerisinde 10 günden az çalışanlara, kendileri tarafından prim ödemeleri imkanı sağlandı. Bu sigortalılar, 5510 sayılı Kanun'un hizmet akdi kapsamında sigortalı sayılıyor. Bu sigorta kolu kapsamına dahil olmak isteyenler, SGK'nın internet sitesinde örneği yer alan 'Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait İşe Giriş Bildirgesi'ni, toplu taşıma aracı sahibinin bağlı bulunduğu meslek odası ya da meslek kooperatifine onaylatarak, araç sahibiyle imzaladıkları kısmi süreli iş sözleşmesi ile birlikte SGK'ya başvurabiliyor. Farklı araçlarda çalışanların her araç için ayrı sözleşme yapması gerekiyor. Bu sigortalılara, şartları yerine getirmeleri halinde emeklilik aylığı, ölümleri halinde ise hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanacak. Kendileri ya da bakmakla yükümlü oldukları kişiler, genel sağlık sigortasından sağlanan sağlık yardımlarından yararlanacaklar.

Hesaplama yöntemi:

“2019 için, Ek-6 sigortalılarının ödemeleri gereken aylık prim tutarı; prime esas günlük kazanç tutarının 26 katı üzerinden hesaplanıyor. Yani 26 günlük ödenen prim 30 gün olarak kabul ediliyor. Prime esas kazancın hesaplanacağı gün sayısı her yıl bir puan artırılarak 2023 yılında 30 güne ulaştığında sabitlenecek. Bu yıl ise 26 günden kabul ediliyor.”